Найдите число, если 1/2 его равна 13
Математика
Найдите число, если 1/2 его равна 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим на числитель и умножаем на знаменатель: 13/1*2=26
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