Решите задачу найдите большой угол параллелограмма ,если два его угла относятся как 5:31
Геометрия
Решите задачу найдите большой угол параллелограмма ,если два его угла относятся как 5:31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри, в параллелограмме противоположные углы равны, значит, эти два угла дают в сумме 180 градусов. Складываешь 5+31=36 частей, затем 180 градусов делишь на эти 36 частей, чтобы узнать, сколько градусов приходится на одну часть. Следовательно, меньший угол параллелограмма равен (180гр:36ч)×5=25гр, а больший угол равен (180гр:36ч)×31=155гр. Ответ: больший угол параллелограмма равен 155 градусов.
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