Решите задачу найдите большой угол параллелограмма ,если два его угла относятся как 5:31

Гость: Гость:

Ну смотри, в параллелограмме противоположные углы равны, значит, эти два угла дают в сумме 180 градусов. Складываешь 5+31=36 частей, затем 180 градусов делишь на эти 36 частей, чтобы узнать, сколько градусов приходится на одну часть. Следовательно, меньший угол параллелограмма равен (180гр:36ч)×5=25гр, а больший угол равен (180гр:36ч)×31=155гр. Ответ: больший угол параллелограмма равен 155 градусов.