К животным подцраства простейших относятся 1)амеба протей 2)хламидомонада 3)инф??зория туфелька 4)радиолярия 5)ряска спасибо заранее

Биология
К животным подцраства простейших относятся 1)амеба протей 2)хламидомонада 3)инф??зория туфелька 4)радиолярия 5)ряска спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3инфузория туфелька 1амебапротей 4радиолярия
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