СРОЧНО ПОМОГИТЕ ! Решите уравнения :

Гость: Гость:

Х + 4 = 9 х = 9 - 4 х = 5 у - 4 = 7 у = 7 + 4 у = 11 х + 2 = 0 х = 0 - 2 х = -2 х - 5 = 0 х = 0 + 5 х = 5 2х - 3 =0 2х = 0 + 3 2х = 3 х = 3 : 2 х = 1.5 5х-8=0 5х=0+8 5х=8 х=8:5 х=1.6