Скажите пож срочно 5-6 предложений о Петре первом с 2 его цитатами

Гость: Гость:

. Пётр 1 был очень высоким человеком (2 метра и 13 см роста), но несмотря на это у него был маленький размер ноги (38).2. Именно Пётр 1 придумал полностью и намертво крепить лезвия к обуви, чтобы получились коньки для катания на льду. До этого они просто напросто привязывались ремнями, что было не очень удобно.3. Пётр I очень не любил пьянство и всячески пытался искоренить его. Одним из его излюбленных методов была специальная медаль «За пьянство», которая весила 7 кг и была сделана из чугуна. Эту медаль вешали на пьяницу и крепили так, чтобы он не мог ее снять. После этого человек ходил с этой «наградой» целую неделю.4. Пётр был очень разносторонним человеком и он прекрасно разбирался во многих вещах, например он преуспел в кораблестроении и навигации, также научился делать часы, кроме того даже освоил ремесло каменщика, садовника, плотника и брал уроки рисования. Он даже пытался плести лапти, но эту науку он так и не освоил.5. Многие солдаты не могли различать право и лево, как бы им это не «вдалбливали». Тогда он велел каждому солдату привязать к левой ноге немного сена, а к правой немного соломы. После этого вместо влево-вправо было принято говорить сено-солома.6. Кроме всего прочего Пётр I очень увлекался стоматологией, в частности он очень любил выдирать больные зубы.7. Именно Пётр Первый ввел указ о праздновании Нового года с 31 декабря на 1 января (1700 год). Также Новый год отмечали и в Европе.8. Сам Пётр обладал отличным здоровьем, но все его дети очень часто болели. Поговаривали даже, что дети не от него, но это только слухи