Семейство лютиковые и семейсьво крапивные систематики объединяют в более крупну?? категорию: А) отдел Б) царство В) порядок Г) класс

Биология

Семейство лютиковые и семейсьво крапивные систематики объединяют в более крупну?? категорию: А) отдел Б) царство В) порядок Г) класс

Автор: Гость