Семейство лютиковые и семейсьво крапивные систематики объединяют в более крупну?? категорию: А) отдел Б) царство В) порядок Г) класс
Биология
Семейство лютиковые и семейсьво крапивные систематики объединяют в более крупну?? категорию: А) отдел Б) царство В) порядок Г) класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. царство - растения.
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