Ване было поручено собрать выкопать картошку на грядке. Четвертую часть работы он выполнил сам, затем передал лопату Боре, который копал 15 минут, причем работал в два раза быстрее, чем Ваня. После Бориса за дело взялся Дима, к...

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Для упрощения вычислений - представим всю работу, как путь, который надо пройти и обозначим через S, а производительность работы Вани, как скорость его работы через V. Тогда можно написать такое уравнение. S = 1/4 + 2V*15 + 3V*5 = 1 Упрощаем 45*V = 3/4 V = 1/60 - производительность труда Вани. Это означает, что один он выкопал бы всё поле за 60 минут. Вычисляем время работы Вани на 1/4 поля по формуле. tВ = S/V = 1/4 : 60 = 15 мин - время Вани. Время работы трёх мальчиков T = tВ + tБ + tД =15 + 15 + 5 = 35 минут - ОТВЕТ