Ване было поручено собрать выкопать картошку на грядке. Четвертую часть работы он выполнил сам, затем передал лопату Боре, который копал 15 минут, причем работал в два раза быстрее, чем Ваня. После Бориса за дело взялся Дима, к...
Математика
Ване было поручено собрать выкопать картошку на грядке. Четвертую часть работы он выполнил сам, затем передал лопату Боре, который копал 15 минут, причем работал в два раза быстрее, чем Ваня. После Бориса за дело взялся Дима, который работал втрое быстрее, чем Ваня, и закончил всю работу за 5 минут. Сколько времени потратили мальчики на выкапывание всей картошки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для упрощения вычислений - представим всю работу, как путь, который надо пройти и обозначим через S, а производительность работы Вани, как скорость его работы через V. Тогда можно написать такое уравнение. S = 1/4 + 2V*15 + 3V*5 = 1 Упрощаем 45*V = 3/4 V = 1/60 - производительность труда Вани. Это означает, что один он выкопал бы всё поле за 60 минут. Вычисляем время работы Вани на 1/4 поля по формуле. tВ = S/V = 1/4 : 60 = 15 мин - время Вани. Время работы трёх мальчиков T = tВ + tБ + tД =15 + 15 + 5 = 35 минут - ОТВЕТ
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