Помогите решить пожалуйста решите уравнение для любого значения параметра a ax -2x -3a + 6=0
Алгебра
Помогите решить пожалуйста решите уравнение для любого значения параметра a ax -2x -3a + 6=0
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Гость:
Изи же.. внизу проверка
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