Автобус из города нутрата до города кошрабат доехал за 90 минут. Найдите среднюю скорость автобуса, если среднее расстояние между городами равно 90 км
Физика
Автобус из города нутрата до города кошрабат доехал за 90 минут. Найдите среднюю скорость автобуса, если среднее расстояние между городами равно 90 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км/ч вот твой ответ.
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