Для чего нужно быть самостоятельным?Помогите написать сочинение.

Обществознание
Для чего нужно быть самостоятельным?Помогите написать сочинение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Для того, чтобы не зависеть от людей, ведь они очень часто предают. -Для того, чтобы уметь выживать в этом мире -Доя того, чтобы ты мог назвать себя взрослым, в конце концов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. Три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трёх по ро сят сти ка. Запишите скороговорку. Научит...
Ответить
Физика
Помогите с физикой ;)
Ответить
Информатика
СРОЧНО!!!!!! пж 1. В магазине на полке лежат 64 катушек ниток разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что купили 1 катушку ниток (3 кат...
Ответить
Химия
Fe(OH)3=Fe2O3+H2O какие индексы ?
Ответить
Английский язык
Use each word in your own sentenc .Underline the word used. tradition uniform take care Find a Kazakh tradition and write about it.
Ответить