Для чего нужно быть самостоятельным?Помогите написать сочинение.
Обществознание
Для чего нужно быть самостоятельным?Помогите написать сочинение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Для того, чтобы не зависеть от людей, ведь они очень часто предают. -Для того, чтобы уметь выживать в этом мире -Доя того, чтобы ты мог назвать себя взрослым, в конце концов.
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