Ребят помогите пожалуйста!!!!! Задание номер 1,только б). И задание номер 4.
Алгебра
Ребят помогите пожалуйста!!!!! Задание номер 1,только б). И задание номер 4.
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