Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД

Математика

Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД

Автор: Гость