Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД
Математика
Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 14-К и НК 2 и 22-ДиДД, для первой пары в строке нет буквенной пары
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автобус из города нутрата до города кошрабат доехал за 90 минут. Найдите среднюю скорость автобуса, если среднее расстояние между городами равно 90 км