Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД

Математика
Бонус: выбери для пары чисел одну подходящую зашифрованную запись. из двух выбран??ых зашифрованных чисел обведи кружочком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 А и АА К и НК 2 и 22 В и ВР Д и ДД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 14-К и НК 2 и 22-ДиДД, для первой пары в строке нет буквенной пары
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