Определите лексическое значение слов:набатный (колокол), удельный (князь), престол-святой.

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Определите лексическое значение слов:набатный (колокол), удельный (князь), престол-святой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набатный колокол - раньше с его помощью объявляли тревогу (пожар или наступление врагов). Удельный князь - управляющий своим уделом (территорией);святой престол - Папа Римский занимает его в Ватиканк.
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