Продали 45 минут ткани во второй на 6 минут меньше чем в первый а в третий на 8 минут ??ольше чем во второй поставь разные вопросы и ответы на них
Математика
Продали 45 минут ткани во второй на 6 минут меньше чем в первый а в третий на 8 минут ??ольше чем во второй поставь разные вопросы и ответы на них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-6=39 (м) - продали во 2-ой день39+8=47 (м) - продали в 3-ий день45+39+47=131 (м) - продали всегоОТВЕТ САМ(а)НАПИШИШЬ
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