Продали 45 минут ткани во второй на 6 минут меньше чем в первый а в третий на 8 минут ??ольше чем во второй поставь разные вопросы и ответы на них

Математика

Продали 45 минут ткани во второй на 6 минут меньше чем в первый а в третий на 8 минут ??ольше чем во второй поставь разные вопросы и ответы на них

Автор: Гость