Фото внизу посмотрите номер 64
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Фото внизу посмотрите номер 64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни зги не видно- хоть иголки собирай заваривать кашу - расхлебывать кашу коломенская верста-от горшка два вершка чуть свет - на ночь глядя душа в душу- как кошка с собакой повесить нос - воспрянуть духом сидеть на чужой шее- жить своим горбом сидеть сложа руки - не покладая рук
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Математика