Фото внизу посмотрите номер 64

Гость: Гость:

Ни зги не видно- хоть иголки собирай заваривать кашу - расхлебывать кашу коломенская верста-от горшка два вершка чуть свет - на ночь глядя душа в душу- как кошка с собакой повесить нос - воспрянуть духом сидеть на чужой шее- жить своим горбом сидеть сложа руки - не покладая рук