Найти эпититы в сказках А. Пушкина о царе салтане

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Найти эпититы в сказках А. Пушкина о царе салтане
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Гость:
Сказка о Царе Салтане .  Хрустальный дом-худ.  Мерзкое Стекло-худ  Орешки непростые-худ   Скорлупки золотые-нор. Свои эпитеты Царь-отец Лебедь -птица 
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