Найти эпититы в сказках А. Пушкина о царе салтане
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Найти эпититы в сказках А. Пушкина о царе салтане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка о Царе Салтане . Хрустальный дом-худ. Мерзкое Стекло-худ Орешки непростые-худ Скорлупки золотые-нор. Свои эпитеты Царь-отец Лебедь -птица
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