Черты сходства и отличия индустриального и постиндустриального обществ
Обществознание
Черты сходства и отличия индустриального и постиндустриального обществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в постиндустриальном обществе главную роль играет наука и новые технологии, развивается сфера услуг, на производстве работают не люди, а машины, а в индустриальном все сконцентрировано на промышленности)
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