1. В ряду химических элементов B -gt; C-gt;N окислительные свойства: а) усиливаются б) не изменяются в) уменьшаются 2. Электронная формулу внешнего энергетического уровня... 2S^2 2P^1 соответствует этому химического элемен...

Химия

1. В ряду химических элементов B -gt; C-gt;N окислительные свойства: а) усиливаются б) не изменяются в) уменьшаются 2. Электронная формулу внешнего энергетического уровня... 2S^2 2P^1 соответствует этому химического элемента: А) лития Б) бора В) углерода 3. Электронная конфигурации внешнего энергетического уровня аниона Br^- следующая: А) 4S^24P^6 Б)4S^24P^5 В) 5S^25P6 Помогите пожалуйста! :)

Автор: Гость