НУЖНО РЕШИТЬ ЭТО В ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/c, увидел красный свет светофора, нажал на тормоз. Скорость уменьшалась 5 м/c. Необходимо найти расстояние, которое проходил автомобиль в первые 2 с...

Информатика
НУЖНО РЕШИТЬ ЭТО В ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/c, увидел красный свет светофора, нажал на тормоз. Скорость уменьшалась 5 м/c. Необходимо найти расстояние, которое проходил автомобиль в первые 2 секунды после торможения и до остановки.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 м.после торможения 5 м.с до остоновки
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