НУЖНО РЕШИТЬ ЭТО В ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/c, увидел красный свет светофора, нажал на тормоз. Скорость уменьшалась 5 м/c. Необходимо найти расстояние, которое проходил автомобиль в первые 2 с...
Информатика
НУЖНО РЕШИТЬ ЭТО В ПРОГРАММЕ ПАСКАЛЬ Автомобиль, движущийся со скоростью 20 м/c, увидел красный свет светофора, нажал на тормоз. Скорость уменьшалась 5 м/c. Необходимо найти расстояние, которое проходил автомобиль в первые 2 секунды после торможения и до остановки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 м.после торможения 5 м.с до остоновки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Другие предметы
Русский язык