Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как перовится слова write
Английский язык
Как перовится слова write
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это глагол - писАть, в презент симпл - wrote
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Help me please!! пжжжжжжжжжжжж
Ответить
Математика
Сколько будет косинус в квадрате умножимь на 3
Ответить
Другие предметы
Привет. проблемы с технологией. Кто может дать КРАТКИЙ рецепт приготовления пожарских котлет
Ответить
Русский язык
Предложение со словом звонко
Ответить
Математика
Вырази : 1)в квадратных метрах : 5 км в квадрате ,48 км в квадрате , 4 км в квадрате , 120 м в квадрате . 2) в квадратных миллиметрах : 8 см в квад...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск