Сколько будет косинус в квадрате умножимь на 3

Математика
Сколько будет косинус в квадрате умножимь на 3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*cos^2 gyugfyuggyudty
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