Что можно услышать "Кубань и житница и здравница и Жемчужина России".С какими дост??примечательности Краснодарского края связаны эти названия. З а что и почему его так называют

Биология

Что можно услышать "Кубань и житница и здравница и Жемчужина России".С какими дост??примечательности Краснодарского края связаны эти названия. З а что и почему его так называют

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