Что можно услышать "Кубань и житница и здравница и Жемчужина России".С какими дост??примечательности Краснодарского края связаны эти названия. З а что и почему его так называют
Биология
Что можно услышать "Кубань и житница и здравница и Жемчужина России".С какими дост??примечательности Краснодарского края связаны эти названия. З а что и почему его так называют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достопримечательностей много : 2 моря (Черное ,Азовское), горы ,свежий воздух , плодородная почва и т.д.
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