Определите количество молекул поваренной соли (NaCl)в столовой ложке?
Химия
Определите количество молекул поваренной соли (NaCl)в столовой ложке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком количестве вещества? ? Для вычисления количества вещества на основании его массы пользуются понятием молярная масса: n = m / M, где m — масса вещества, M — молярная масса вещества. Молярная масса — это масса, которая приходится на один моль данного вещества. Молярная масса вещества может быть получена произведением молекулярной массы этого вещества на количество молекул в 1 моле — на число Авогадро.
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