Добрый вечер, погомоги Расположить предложение в правельной последовательности. Ветка черемухи, березовый лист-всё обласкано прощальным теплом солнца.В чащобах повеяло холодком.Ранняя осень-чудесная пора года.Ранняя осень незам...
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Добрый вечер, погомоги Расположить предложение в правельной последовательности. Ветка черемухи, березовый лист-всё обласкано прощальным теплом солнца.В чащобах повеяло холодком.Ранняя осень-чудесная пора года.Ранняя осень незаметно подкралась к лесным урожаям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черёмоховая ветка.Берёзовые листы это всё обласконо прощальным теплом солнца.Холодно стало в чащобях.Осень это чудесная и красивая пора года.Осень незаметно подкралась к урожаям (Наверно так)
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