К словам Мирилась, Укрепляла записать проверочные слова
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К словам Мирилась, Укрепляла записать проверочные слова
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Мирилась-мир,мириться. Укрепляла- крепкий
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