К словам Мирилась, Укрепляла записать проверочные слова

Русский язык
К словам Мирилась, Укрепляла записать проверочные слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мирилась-мир,мириться. Укрепляла- крепкий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите количество молекул поваренной соли (NaCl)в столовой ложке?
Ответить
Русский язык
Добрый вечер, погомоги Расположить предложение в правельной последовательности. Ветка черемухи, березовый лист-всё обласкано прощальным теплом солн...
Ответить
Физика
Вычислите первую космическую скорость на Луне если радиус Луны равен 1738 километр??в ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз мень...
Ответить
Биология
Что можно услышать "Кубань и житница и здравница и Жемчужина России".С какими дост??примечательности Краснодарского края связаны эти названия. З а...
Ответить
Русский язык
Посоветуйте. как определить ударные в словах. спишите. обизначьте в словах . пожел??ел листок -осенняя весточка.
Ответить