Помогите, пожалуйста! Через точку м, которая не лежит в плоскости альфа, проведены прямые а, б и с. Они пересекают плоскость альфа в точках, которые не лежат на одной прямой. Лежат ли прямые а,б и с в одной плоскости? Нужен ч...
Геометрия
Помогите, пожалуйста! Через точку м, которая не лежит в плоскости альфа, проведены прямые а, б и с. Они пересекают плоскость альфа в точках, которые не лежат на одной прямой. Лежат ли прямые а,б и с в одной плоскости? Нужен чертеж и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через точки пересечения проходит прямая, назовем ее к. Тогда через прямую к и точку М можно провести плоскость, назовем ее β.. Каждая из прямых a,b и c, которые даны в условии, имеет с плоскостью β по две общие точки. Значит все они лежат в плоскости β.
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