Как будет по английскому слово наушники
Английский язык
Как будет по английскому слово наушники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по-английски слово наушники - earphones
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