Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложно поставь запятые правильно

Русский язык
Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложно поставь запятые правильно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он (она) поможет в трудную минуту, подскажет что делать и сделает всё, чтобы ты был в порядке. На контрольной даст списать, С ним всегда легко болтать. Если надо, даст совет, Знает мой любой секрет. Радость делит он со мной, За меня всегда горой. Коль беда случится вдруг, Мне поможет верный... 

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