Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложно поставь запятые правильно
Русский язык
Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложно поставь запятые правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он (она) поможет в трудную минуту, подскажет что делать и сделает всё, чтобы ты был в порядке. На контрольной даст списать, С ним всегда легко болтать. Если надо, даст совет, Знает мой любой секрет. Радость делит он со мной, За меня всегда горой. Коль беда случится вдруг, Мне поможет верный...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Write sentences from these words. Use the right form of the verb(arrive or arrives etc.). Помогите пожалуйста
Математика