Запиши каждое предложение 2 раза так чтобы сначала получилось простое предложени?? с однородными членами а потом сложно поставь запятые правильно

Гость: Гость:

Он (она) поможет в трудную минуту, подскажет что делать и сделает всё, чтобы ты был в порядке. На контрольной даст списать, С ним всегда легко болтать. Если надо, даст совет, Знает мой любой секрет. Радость делит он со мной, За меня всегда горой. Коль беда случится вдруг, Мне поможет верный...