100 л соку розлили у трилілітрові та п'ятилітров банки. Трилітрових банок було 10. Ск??льки було п'ятилітрових банок.

Математика
100 л соку розлили у трилілітрові та п'ятилітров банки. Трилітрових банок було 10. Ск??льки було п'ятилітрових банок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*10=30 л в З-х банках 100-30=70 л сок в 5-х банках 70:5=14 банок по пять литров
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