Помогите пожалуйста правильно сделать контрольную по украинскому, спасибо

Українська мова
Помогите пожалуйста правильно сделать контрольную по украинскому, спасибо
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1. В Харків -харківський ,харківські .. Льаів- львівські,львівський .. Київ - київський Село -сільський,
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