Пушкин зимний вечер вопрос "Какое эмоциональное состояние хотел передать поэт в своем стихотворении?"
Литература
Пушкин зимний вечер вопрос "Какое эмоциональное состояние хотел передать поэт в своем стихотворении?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уют, умиротворённость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как раделить каждое слова вертикальными линиями на слоги миновало лето осень нас??упила на полях и в рощях пусто и уныло
Математика
Математика
Перечертить рисунок 2.25 в тетрадь . Запишите модуль коорднат точек, изобразите на координатной прямой: