Как раделить каждое слова вертикальными линиями на слоги миновало лето осень нас??упила на полях и в рощях пусто и уныло

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Как раделить каждое слова вертикальными линиями на слоги миновало лето осень нас??упила на полях и в рощях пусто и уныло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миновало лето , (осень) наступила , на полях и в рощах пусто и уныло
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