Как раделить каждое слова вертикальными линиями на слоги миновало лето осень нас??упила на полях и в рощях пусто и уныло

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Как раделить каждое слова вертикальными линиями на слоги миновало лето осень нас??упила на полях и в рощях пусто и уныло

Автор: Гость