97 + 13 662 : 27 +36 944 -43 ⋅ 809 помогите пожалуйста

Математика
97 + 13 662 : 27 +36 944 -43 ⋅ 809 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97+13662/27+36944-43*809=2160 1)13662/27=506 2)43*809=34787 3)97+506=603 4)36944-34787=2157 5)603+2157=2760.
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