Какая из ниже перечисленных мер не может быть отнесена к новой экономической политике? а) государственная монополия внешней торговли; б) предоставление концессий иностранным предпринимателям; в) введение продналога; г) спло...

Обществознание

Какая из ниже перечисленных мер не может быть отнесена к новой экономической политике? а) государственная монополия внешней торговли; б) предоставление концессий иностранным предпринимателям; в) введение продналога; г) сплошная национализация промышленных предприятий.

Автор: Гость