Какая из ниже перечисленных мер не может быть отнесена к новой экономической политике? а) государственная монополия внешней торговли; б) предоставление концессий иностранным предпринимателям; в) введение продналога; г) спло...

Обществознание
Какая из ниже перечисленных мер не может быть отнесена к новой экономической политике? а) государственная монополия внешней торговли; б) предоставление концессий иностранным предпринимателям; в) введение продналога; г) сплошная национализация промышленных предприятий.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Ведь продналог существовал в далекие 1921-1923гг, взимался с крестьянских хозяйств
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