Образуйте полные страдательные причастия от глагола. Запишите их,выделяя суффиксы.Составьте и запишите предложения с этими причастиями: Кипятить,красить,носить,баловать,сжечь,оплатить. пожалуйста помогите

Гость: Гость:

В чашке была кипяченная вода. крашенный збор был лучше, чем раньше. сапоги были ношенные до меня. они очень балованные. соженная одежда все еще пахла гарью. оплаченные мной квитанции потерялись. суффиксы здесь -енн(-нн)