Найти область определения функции y=√(-4x^2+4x+3/(√(2x^2-7x+3)))

Алгебра
Найти область определения функции y=√(-4x^2+4x+3/(√(2x^2-7x+3)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение y=√(-4x^2+4x+3/(√(2x^2-7x+3))) 1)  -4x^2+4x+3 ≥ 0 4x² - 4x - 3 ≤ 0 D = 16 + 4*4*3 = 64 x₁ = (4 - 8)/8 x₁ = - 1/2 x₂ = (4 + 8)/8 x ₂= 12/8 x ₂ = 3/2 = 1,5 x ∈ [- 0.5 ; 1,5] 2)  2x² - 7x + 3 > 0 D = 49 - 4*2*3 = 25 x ₁ = (7 - 5)/4 x₁ = 1/2 x₁ = 0.5 x₂ = (7 + 5)/4 x₂ = 3 x ∈ (0,5; 3) Ответ: x ∈ (0,5 ; 1,5]
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