Помогите !!!!!! В какой фразе слово "общество" употреблено в широком смысле? 1)Общество книголюбов организовывало благоприятный аукцион . 2)Городское общество протестует против строительства скоростной магистрали . 3)Общест...
Обществознание
Помогите !!!!!! В какой фразе слово "общество" употреблено в широком смысле? 1)Общество книголюбов организовывало благоприятный аукцион . 2)Городское общество протестует против строительства скоростной магистрали . 3)Общество объединяет прошлое , настоящее и будущее человечества . 4)Акционерное общество провело ежегодное собрание акционеров. остальное всё на фото ) пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Общество определяет прошлое, настоящее и будущее человечества. 2) Личностью. 3) - 4) - 5) Дополнительное образование. 6) Верно только А. 7) - 8) Мера стоимости. 9) Кооперация. 10) Верны оба суждения. 11) - 12) Правил этикета. 13) Верно только Б. 14) - 15) - 16) Верно только А. 17) Дача взятки должностному лицу. 18) Личных (гражданских).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi