Помогите !!!!!! В какой фразе слово "общество" употреблено в широком смысле? 1)Общество книголюбов организовывало благоприятный аукцион . 2)Городское общество протестует против строительства скоростной магистрали . 3)Общест...

Обществознание

Помогите !!!!!! В какой фразе слово "общество" употреблено в широком смысле? 1)Общество книголюбов организовывало благоприятный аукцион . 2)Городское общество протестует против строительства скоростной магистрали . 3)Общество объединяет прошлое , настоящее и будущее человечества . 4)Акционерное общество провело ежегодное собрание акционеров. остальное всё на фото ) пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость