Загадано слово из 8 букв.просим открыть 5 букву,нам открыли. Сколько информации получили?

Информатика
Загадано слово из 8 букв.просим открыть 5 букву,нам открыли. Сколько информации получили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=1/8. i=log2(1/(1/8))=log2(8)=3 бита. Ответ: 3 бита информации получили.
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