Помогите пожалуйста! Какие из файлов сжимают лучше всего folder.txt,background,flower,background.gif,flowers.ms,folder!!!

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Помогите пожалуйста! Какие из файлов сжимают лучше всего folder.txt,background,flower,background.gif,flowers.ms,folder!!!

Автор: Гость