Интересные музыкальные вопросы к игре Что?Где?Когда?

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Как повысить в наш век интерес к знаниям? Как воспитать в ребятах желание знать всё больше и больше? Эти вопросы, бесспорно, волнуют каждого педагога. Отрадно, что на телевидении стали появляться интересные программы для развития ума, но их недостаточно. А потому считаю, что необходимо, используя различные формы, играть в эрудитов. Хочется видеть наших учащихся сообразительными и остроумными ребятами. Пусть они проявят свой талант и свои знания в области музыки.Музыкальная игра проходит в нашей школе уже не первый раз. Её можно проводить во время школьной предметной декады, по завершению темы полугодия или года. В этой статье предлагаю пример музыкальной игры “Что? Где? Когда?” на тему “В мире музыкальных инструментов” для учащихся 7-ых классов.Цели и задачи:Расширить представления о музыкальных инструментах;побудить учащихся к самостоятельному приобретению знаний в области музыки; помочь проявить собственную эрудицию и сообразительность а так же творческие способности;способствовать формированию духовной культуры школьников, воспитанию коммуникативных качеств личности. Оборудование урока: экран, проектор, конверты с вопросами, игровое поле, волчок, изображения музыкальных инструментов, бумага, фломастеры, таблица со счётом, “чёрный ящик”.Действующие лица: ведущий, команда “знатоков”, команда “телезрителей”. Учитель выступает в роли ведущего, выбирает команду “знатоков” (5-6 человек), остальные учащиеся выступают в роли “телезрителей”, участвуют в игре и комментируют вопросы. Учащиеся, самостоятельно подготовившие вопросы, включённые в игру, также занимают места среди “телезрителей”.Ход игрыВступительное слово ведущего: Дорогие ребята! Сегодняшняя встреча будет необычной. Мы проведем музыкальную игру “Что? Где? Когда?”. А посвящена она будет музыкальным инструментам, о которых вы уже много знаете благодаря урокам музыки и МХК, а также самостоятельному знакомству с ними.Как-то один из выдающихся гитаристов прошлого века сравнил музыкальные инструменты с островами в океане музыки. Он считал своим островом гитару. Я буду счастлива, если наша сегодняшняя встреча поможет вам не только хорошо ориентироваться в этом море и островах, но и найти свой остров в океане звуков.А теперь я попрошу команду знатоков занять свои места за игровым столом.(Музыкальная заставка: “Что наша жизнь?.. Игра!”)