Ошибка у=22-87+27 от меньшего не отнимается большие

Математика
Ошибка у=22-87+27 от меньшего не отнимается большие
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-65+27 y=-38 Ответ:-38
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