Из пункта А отправили по течению реки плот. через 5 часов 20 минут вслед за плотоМ из того же пункта вышла моторная лодка, которая догнала плот, пройдя 20 км. сколько км в час проходит плот, если имела шла быстрее его на 12 км ...

Математика
Из пункта А отправили по течению реки плот. через 5 часов 20 минут вслед за плотоМ из того же пункта вышла моторная лодка, которая догнала плот, пройдя 20 км. сколько км в час проходит плот, если имела шла быстрее его на 12 км в час
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