Помогите пожалуйста Полыновский мир из полынных сказок похож на наш? дам 5 или 10 баллов

Литература
Помогите пожалуйста Полыновский мир из полынных сказок похож на наш? дам 5 или 10 баллов
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