Закончил предложения. Землепроходцы это Ясак это Челобитная это Город Хабаровск назван в честь Присоединение Сибири к России началось во времена правления

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Землепроходцы - это путешественники. Ясак - это на языке монгольских и тюрских племён обозначает дань. Челобитная - это индивидуальное или коллективное письмо типа заявления. Город Хаборовск назван в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова. Присоединение Сибири к России началось во времена правления Ивана Грозного.