Помогите пожалуйста столица Швеции
Геометрия
Помогите пожалуйста столица Швеции
Ответ(ы):
Гость:
Стокгольм- столица Швеции.
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