Сколькими способами из колоды в 36 карт можно вытащить: 2 крестовые и хотя бы 2 туза

Математика
Сколькими способами из колоды в 36 карт можно вытащить: 2 крестовые и хотя бы 2 туза
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Гость:
36 СПОСОБАМИ как минимум 
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