Сколькими способами из колоды в 36 карт можно вытащить: 2 крестовые и хотя бы 2 туза
Математика
Сколькими способами из колоды в 36 карт можно вытащить: 2 крестовые и хотя бы 2 туза
Ответ(ы):
Гость:
36 СПОСОБАМИ как минимум
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Опиши случай из своей жизни или поступок литературного героя, который говорил бы ?? настоящем товарищшессьтве
Русский язык
ПОРАБОТАЙ НАД СВОЕЙ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧЬЮ. ПОДГОТОВЬ УСТНЫЙ РАССКАЗ НА ТЕМУ "ЧТО Я ??НАЮ ОБ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ" . ПЛАН ТЕКСТА СОСТАВЬ САМОСТОЯТЕЛЬ...
Английский язык
Составить 4 предложения с I have to_____________________ и 4 предложения He has to_________________________________ С переводом на русский