Попробуй соченить 4стишие о зиме,используя рифмы: Рождество,колдовство, прлказник,праздник или много, шаль,дорога,вдаль
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Попробуй соченить 4стишие о зиме,используя рифмы: Рождество,колдовство, прлказник,праздник или много, шаль,дорога,вдаль
Ответ(ы):
Гость:
Когда приходит рождество мы чаще видим колдовство и всем приговорил прикразник празник празник
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