Помогите решить С: !!!

Математика
Помогите решить С: !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. а ) log 3(81)= log 3 (3 ^4) = 4 * log 3 (3)=4*1=4     б ) log2 (1/16) = log 2 (2^(-4)= -4 log2(2)=-4*1= - 4     в) 4 ^ log 4 (5) =5 2.   ln 27 > ln 7 основание натурального логарифма число е >1 .Функция        возрастающая.      log 1/2(3) > log 1/2 (4)  Основание логарифмической функции =  1 / 2 ,      Функция убывающая Меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции  и  наоборот .  3 .  log 1/2 (7 -2x) = -2         ОДЗ : 7 - 2 x >0    2 x < 7  x < 3.5      (1/2)^(-2)= 7-2x       ( 2^(-1)^(-2)=7-2x     2^2 = 7-2x   4 =7 - 2 x    2 x = 7 - 4     2 x = 3    x = 3 / 2     x = 1.5      Cравним  с  О Д З     1,5 < 3.5                                                                                            О Т В Е Т :  1,5
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