Помогите решить С: !!!

Гость: Гость:

1. а ) log 3(81)= log 3 (3 ^4) = 4 * log 3 (3)=4*1=4 б ) log2 (1/16) = log 2 (2^(-4)= -4 log2(2)=-4*1= - 4 в) 4 ^ log 4 (5) =5 2. ln 27 > ln 7 основание натурального логарифма число е >1 .Функция возрастающая. log 1/2(3) > log 1/2 (4) Основание логарифмической функции = 1 / 2 , Функция убывающая Меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции и наоборот . 3 . log 1/2 (7 -2x) = -2 ОДЗ : 7 - 2 x >0 2 x < 7 x < 3.5 (1/2)^(-2)= 7-2x ( 2^(-1)^(-2)=7-2x 2^2 = 7-2x 4 =7 - 2 x 2 x = 7 - 4 2 x = 3 x = 3 / 2 x = 1.5 Cравним с О Д З 1,5 < 3.5 О Т В Е Т : 1,5