Разложить многочлен на множетели 2ab-3a
Алгебра
Разложить многочлен на множетели 2ab-3a
Ответ(ы):
Гость:
=а(2б-3) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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