Разложить многочлен на множетели 2ab-3a

Алгебра
Разложить многочлен на множетели 2ab-3a
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Гость:
=а(2б-3) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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