В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА 1) дОсыта 2) сослЕпу 3)пОтрое 4) мЕльком
Русский язык
В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА 1) дОсыта 2) сослЕпу 3)пОтрое 4) мЕльком
Ответ(ы):
Гость:
2. Правильно - сОслепу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягки...
Русский язык
Английский язык
Задание 23. Перепишите предложения в Active Voice. Example: An interesting discovery was made by the scientists last year. The scientists made a...