В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА 1) дОсыта 2) сослЕпу 3)пОтрое 4) мЕльком

Русский язык
В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА 1) дОсыта 2) сослЕпу 3)пОтрое 4) мЕльком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. Правильно - сОслепу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На фабрике мягких игрушек за месяц пошили мишек на 15 больше. чем собачек .а белочек -в два раза больше чем мишек ,Всего было изготовлено 225 мягки...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать плиззз!
Ответить
Английский язык
Задание 23. Перепишите предложения в Active Voice. Example: An interesting discovery was made by the scientists last year. The scientists made a...
Ответить
Физика
Какое давление производит на фундамент кирпичная стена высотой 20м
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить! Разложите квадратный трехчлен на множители. Смотрите фото
Ответить